Москва, 20 августа, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Начальник Управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России задержан по подозрению в получении взятки. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба Следственного комитета.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления цифровой трансформации ФСИН России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурант подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), с ним проводят следственные действия.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Минцифры Максима Паршина о получении взятки. Материалы направлены в суд.

Паршина задержали в июле 2023 года в Москве. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, детали не разглашались. Тогда же чиновника освободили от должности замглавы ведомства.