Москва, 13 июля, 2023, 18:03 — ИА Регнум. В Москве задержали замглавы Минцифры Максима Паршина. Следственный комитет России 13 июля сообщил, что он подозревается в коррупции.

Григорий Сысоев/РИА Новости Максим Паршин

«Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин задержан следственными органами СК России. Он подозревается в совершении коррупционного преступления», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В Минцифры прокомментировали задержание замминистра и заявили, что в отношении него начато расследование, в проведении которого ведомство содействует. Также сообщается, что следствие запросило для Паршина меру пресечения в виде ареста.

Паршин родился 23 июля 1976 года в подмосковных Мытищах. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли (MBA), затем работал в Министерстве экономического развития. 16 августа 2018 года занял должность замминистра цифрового развития России. Имеет Благодарность президента и Почётную грамоту правительства.