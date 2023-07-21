Москва, 21 июля, 2023, 22:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максима Паршина. Распоряжение об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе от 18 июля сказано, что Паршин освобождён от должности по собственной просьбе.

Как сообщало ИА Регнум, Паршина задержали в Москве 13 июля. Чиновник подозревается в совершении коррупционного преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Паршин отправлен под домашний арест по решению Басманного суда Москвы.

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 12 сентября.

Паршин родился в 1976 году в Мытищах. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли (MBA), работал в Министерстве экономического развития. 16 августа 2018 года занял должность замминистра цифрового развития России. Имеет Благодарность президента и Почётную грамоту правительства.