Москва, 20 августа, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Минцифры Максима Паршина о получении взятки. Об этом 20 августа сообщили в правоохранительных органах.

Суды общей юрисдикции города Москвы Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин

«Расследование уголовного дела в отношении Паршина и [экс-гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра. — Прим. ред.] Моносова завершено и утверждено надзорным ведомством», — передали «Известия».

На портале Хамовнического суда Москвы появилось подтверждение об окончании следственных действий. Указано, что материалы дела Паршина и Моносова направлены в столичный суд. Заседание состоится 21 августа в 12:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, Паршина задержали в июле 2023 года в Москве. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Детали не разглашались. В том же месяце чиновника освободили от должности замглавы ведомства. Об этом распорядился премьер-министр Михаил Мишустин по собственной просьбе замглавы Минцифры.

Следствие запросило для Паршина меру пресечения в виде ареста. 26 июля прошлого года Мосгорсуд отправил его в СИЗО.