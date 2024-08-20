Москва, 20 августа, 2024, 16:34 — ИА Регнум. В Москве возбудили уголовное дело о государственной измене в отношении научного сотрудника, который по указанию украинских спецслужб осуществлял DDoS-атаки на критически важные объекты в России. Об этом 20 августа сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Он инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб. После начала СВО по их указанию задержанный проводил DDoS-атаки на критически важные объекты в целях нанесения ущерба информационной безопасности России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурант также собирал сведения о российских военнослужащих и передвижении военной техники, на постоянной основе переводил деньги и криптовалюту на счета украинских фондов.

В ведомстве добавили, что задержанный дал признательные показания.

Как сообщало ИА Регнум, Мосгорсуд 17 августа признал жителя подмосковного Подольска Михаила Рылова виновным в госизмене и приговорил к 6,5 года колонии. Мужчина намеревался перейти границу с Украиной и вступить в «Русский добровольческий корпус» (РДК) (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

14 августа сотрудники ФСБ задержали в ДНР россиянку, подозреваемую в государственной измене. Женщина передавала украинским спецслужбам сведения о силах и средствах МЧС, задействованных в ликвидации последствий атак ВСУ.