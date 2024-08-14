Донецк, 14 августа, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Силовики задержали в Донецкой Народной Республике гражданку России, подозреваемую в государственной измене. Женщина передавала информацию спецслужбам Украины. Об этом 14 августа сообщила официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова.

УФСБ России по ДНР Задержанная

Задержанная передавала Украине собранные сведения о задействованных в ликвидации последствий атак ВСУ на республику силах и средствах МЧС России. Данная информация могла использоваться киевскими боевиками для нанесения повторных ударов, в результате которых погибли спасатели, уточнила представитель УФСБ России по ДНР.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ Херсонской области задержала жителя Новой Каховки по подозрению в государственной измене. С августа 2023 года фигурант по заданию украинских спецслужб осуществлял сбор и передачу СБУ сведений о местах дислокации российских военных, а также вооружения и военной техники ВС России с целью срыва выполнения военными задач в рамках спецоперации. Задержанному грозит длительный тюремный срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

Жительницу Запорожской области приговорили к семи годам колонии общего режима за подготовку теракта, а также незаконное хранение наркотиков. По версии следствия, женщина планировала совершить террористический акт в сентябре 2022 года на территории Запорожской области, однако была задержана правоохранителями.