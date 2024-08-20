Москва, 20 августа, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Верховный суд России оставил в силе приговор основателю Group-IB Илье Сачкову, осужденному на 14 лет за государственную измену.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Кассационная жалоба защиты оставлена без удовлетворения», — процитировал «Интерфакс» заявление пресс-службы суда.

Заседание проходило в закрытом режиме из-за того, что материалы уголовного дела засекречены.

Как предавало ИА Регнум, Сачкова задержали 28 сентября 2021 года и поместили под стражу. Ему вменили передачу иностранной разведке сведений, содержащих гостайну, и причинение ущерба интересам России. В октябре 2021 года основателю компании официально предъявили обвинение по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

В июле суд признал основателя Group-IB виновным и приговорил к 14 годам заключения в колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 500 тыс. рублей.

Сачков не признал вину. Адвокаты настаивали на невиновности подзащитного. Они заявили о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину в связи с обвинительным приговором.