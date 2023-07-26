Москва, 26 июля, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Основателя крупной IT-компании Grouр-IB Илью Сачкова приговорили к 14 годам колонии за государственную измену. Такое решение принял суд 26 июня.

Александр Рюмин/ТАСС Основатель Group-IB Илья Сачков

«Признать Сачкова виновным, <…> назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — огласил решение судья.

Также Сачкову назначили ограничение свободы на год после освобождения из заключения и штраф в 500 тысяч рублей. Защита намерена обжаловать приговор.

Слушание и оглашение приговора прошли в закрытом режиме.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля стало известно, что прокурор попросил Мосгорсуд приговорить основателя Сачкова к 18 годам колонии по делу о государственной измене. Адвокат подсудимого тогда отметил, что защита настаивает на его оправдании.

Сачкова задержали в сентябре 2021 года и арестовали по подозрению в госизмене. Материалы его дела защищены грифом «секретно». Ему вменяли передачу секретных сведений иностранной разведке и нанесению этим ущерба интересам России.

В октябре 2021 года Сачкову официально предъявили обвинение по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). В марте 2023 года следователи ФСБ завершили расследование его уголовного дела.