Москва, 7 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Обвинение в государственной измене предъявили ранее арестованному основателю компании Group-IB Илье Сачкову. Об этом 7 октября рассказал источник в правоохранительных органах.

Group-ib.ru Илья Сачков

«Ему было предъявлено официальное обвинение по статье 275 УК РФ (государственная измена)», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября мать арестованного по подозрению в госизмене Ильи Сачкова написала в своем письме к президенту России Владимиру Путину, что разбирательство в отношении ее сына — основателя компании Group-IB, арестованного по обвинению в госизмене, должно быть честным, это вопрос доверия к государству.