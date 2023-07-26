Москва, 26 июля, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Защита Ильи Сачкова обратится к президенту России Владимиру Путину по поводу приговора о лишении свободы на 14 лет, сообщила 26 июля в Telegram-канале пресс-служба F. A. C. C. T.

РИА Новости/Алексей Майшев Основатель Group-IB Илья Сачков

«Защита Ильи Сачкова заявила о намерении обжаловать приговор и обратиться к Президенту РФ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, несмотря на заключение под стражу, Сачков продолжает работать над проектами и технологиями кибербезопасности.

Как сообщало ИА Регнум, основателя крупной IT-компании Grouр-IB Илью Сачкова 26 июля приговорили к 14 годам колонии за государственную измену. Собранных следствием доказательств вины подсудимого оказалось достаточно для вынесения приговора. Слушание и оглашение приговора прошли в закрытом режиме. Своей вины Сачков не признал.

21 июля прокурор попросил Мосгорсуд приговорить Сачкова к 18 годам колонии по делу о государственной измене. Адвокат подсудимого тогда отметил, что защита настаивает на его оправдании.

Сачкова задержали 28 сентября 2021 года и поместили под арест в связи с подозрением в госизмене. Материалы его дела защищены грифом «секретно». Ему вменяется передача секретных сведений иностранной разведке, в результате чего был причинён ущерб интересам России. В октябре 2021 года Сачкову официально было предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). В марте 2023 года стало известно, что следователи ФСБ завершили расследование уголовного дела.