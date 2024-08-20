Москва, 20 августа, 2024, 13:12 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в зоне спецоперации украинская армия потеряла до 2005 военнослужащих. Об этом на брифинге 20 августа сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Бойцы группировки войск «Север» на волчанском и липцовском направлениях нанесли удары по живой силе и технике Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах Золочёва в Харьковской области, Могрицы и Луговки в Сумской области.

«Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30 и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», ― уточнил военный.

В зоне действия группировки войск «Запад» украинская армия потеряла более 450 военнослужащих, 11 автомобилей и пять гаубиц. Суточные потери ВСУ в зоне ответственности бойцов подразделения Южной группировки войск превысили 680 военных, подразделений группировки ВС РФ «Центр» ― более 585 военнослужащих, в зоне ответственности подразделений группировки войск «Восток» — до 110 бойцов, а в зоне ответственности подразделений группировки войск «Днепр» — до 75 военных.

Также российские военные при поддержке авиации, беспилотников и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 133 районах.

ВС России разгромили крупную группировка войск противника и освободили один из крупнейших населённых пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское (украинское название ― Нью-Йорк) в ДНР.

Всего с начала проведения спецоперации ВСУ лишились 639 самолётов, 282 вертолётов, 30 192 дронов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 345 танков и других боевых бронированных машин, 1415 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 444 орудий полевой артиллерии и миномётов, почти 23 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения группировки российских войск «Юг» 20 августа уничтожили четыре полевых склада с боеприпасами ВСУ и улучшили положение по переднему краю.

Экипаж вертолёта Ми-28НМ 19 августа уничтожил скопление живой силы и техники украинской армии в приграничном районе Курской области. Удар наносился управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по разведанным целям противника.

С момента начала боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла до 3800 человек. Также российские военные ликвидировали 54 танка, 26 боевых машин пехоты, 48 бронетранспортёров, 281 боевую бронированную машину, 123 автомобиля, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов.