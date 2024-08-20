Москва, 20 августа, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили пункт управления и склад вооружения бригады ВСУ в Глухове в Сумской области, сообщило 20 августа Министерство обороны России.

Министерство обороны России. Кадр из видео

«Экипажем многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России был нанесён удар по пункту управления и складу с боеприпасами 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — сообщило ведомство.

Удар ВС России нанесли авиационными бомбами на универсальных модулях планирования и коррекции. В результате уничтожен командный состав и военнослужащие 47-й бригады ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа экипаж вертолёта Ми-28НМ уничтожил скопление живой силы и техники Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области. Российские военные нанесли удар управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по разведанным целям противника.

Минобороны проинформировало 18 августа, что российские войска нанесли удары по резервам, складам боеприпасов и горючего ВСУ в Сумской области. ВС России нанесли удары по складам с боеприпасами украинской армии в районах населённых пунктов Атинское, Белополье, Ворожба, Кияница, Косица и Шалыгино.