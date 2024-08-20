Москва, 20 августа, 2024, 06:41 — ИА Регнум. Часть банков из Китая начала возвращать платежи, поступившие ранее от российских импортеров. Об этом 19 августа сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на предпринимателей, которые столкнулись с указанной проблемой.

MARK R. CRISTINO/EPA/ТАСС

Отмечается, что некоторые подобные платежи производились в юанях за товары, которые были поставлены из КНР и уже получены закупщиком. При этом некоторым предпринимателям деньги возвращаются через три и даже спустя четыре месяца после доставки груза.

Директор адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев в беседе с журналистами отметил, что подобные случаи не носят массового характера. Он уточнил, что часто поставщик отгружает товар в РФ в рамках частичной предоплаты, но поступившие средства остаются на корреспондентском счете китайского банка, из-за чего груз задерживается в порту.

Данные о проблемах с возвратом средств подтвердили юридические фирмы FTL Advisers и SinoRuss, а также банк «Бланк».

Как сообщало ИА Регнум, в середине апреля стало известно, что несколько китайских банков, включая ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou, перестали принимать платежи в юанях из России. Тогда отмечалось, что из России в КНР вернулось около 80% платежей.

24 июня появилась информация о том, что российская дочерняя структура одного из крупнейших банков Китая Bank of China приостановила операции с российскими банками, включёнными США в свой санкционный список.

26 июня первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин призвал развивать любые, даже непопулярные способы расчётов, чтобы решить проблемы для РФ с международными переводами в условиях санкций. Он предупредил, что российскую экспортно-ориентированную экономику может ждать «погибель», если не будет нормальных расчётов за продукцию по внешнеэкономической деятельности.

26 июля стало известно, что ряд китайских банков негласно начал делить юани на «чистые», с которыми можно работать, и «грязные», связанные с РФ. От последних кредитные организации стараются отказаться.