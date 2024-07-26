Москва, 26 июля, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Ряд китайских банков негласно начал делить юани на «чистые», с которыми можно работать, и «грязные», связанные с Россией, сообщили 26 июля представители бизнес-сообщества и юристы.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«В КНР банки могут отказываться от операций с местной валютой при подозрении, что она была использована в сделках с российскими компаниями», — поделился управляющий партнёр адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев.

При этом о сложностях в расчётах знают в российской бизнес− и юридической среде. Позиция некоторых китайских банков осложняет расчёты импортёров с местными контрагентами, вынуждая их искать «чистый» юань. Некоторые китайские банки не хотят принимать юани, купленные на Московской бирже, которая попала под санкции.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей бизнес-среды, проблема шире ограничений против главной российской биржи, поскольку китайские банки не хотят работать с любым юанем, имеющим российский след.

В январе американские СМИ сообщали, что государственные банки Китая ужесточают ограничения на финансирование клиентов из России. В материале агентства Bloomberg говорилось, что китайские банки усиливают комплексную проверку клиентов на предмет связей с Россией.

С начала 2024 года три из четырёх крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи из российских банков, в отношении которых действуют санкции. Китайские финорганизации объяснили отказы российским клиентам внутренней политикой компании. Позднее, в апреле, СМИ писали, что китайские банки стали блокировать платежи из России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с китайскими банками, отмечал, что давление США и ЕС на Китай не повлияет на российско-китайские экономические отношения. Представитель Кремля подчёркивал, что именно высочайший уровень двусторонних связей позволяет говорить о наличии необходимого потенциала для преодоления подобных затруднений.