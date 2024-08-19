Минск, 19 августа, 2024, 21:47 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него нет разногласий с российским лидером Владимиром Путиным относительно будущего Союзного государства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нам надо экономику поставить на крепкий фундамент. Я думал: кто в России как-то тормозит? Это не политика Путина. У нас настолько общие взгляды, мы настолько близки друг с другом. У нас вообще нет никаких разногласий», — цитирует Лукашенко БелТА.

По его словам, главы государств договорились, что экономикой будут заниматься правительства, но могут сами подключиться, если будут «где-то шероховатости».

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля Путин поручил подписать договор между Россией и Белоруссией о формировании объединённого рынка электроэнергии Союзного государства.

В конце января 2024 года Путин и Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений договора и создании Союзного государства на 2024–2026 годы.

В апреле 2023 года Путин заявил, что Союзное государство России и Белоруссии является локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве. Он также отметил, что оно укрепляет оборонный потенциал обеих стран.