Москва, 2 апреля, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил о важной роли Союзного государства России и Белоруссии как объединения, запускающего процессы интеграции в Евразии.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Флаги России и Белоруссии на полигоне Осиповичский, где проходили совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость-2022»

Союзное государство является «локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве», сказал президент 2 апреля, поздравляя с Днём единения народов РФ и Белоруссии на торжественном мероприятии. Он назвал непростыми условия, в которых страны «обеспечивают надёжную безопасность и укрепление оборонного потенциала Союзного государства, эффективно координируют действия на международной арене».

Президент обратил особое внимание на достижение цели по обеспечению равенства прав российских и белорусских граждан в здравоохранении, образовании, пенсионной и социальной сферах. Ещё одним важным аспектом он назвал равные возможности выбора места жительства и работы в Белоруссии и РФ.

«Планомерно реализуются согласованные программы экономического и научно-технического развития, расширяется межпарламентское взаимодействие и кооперация по линии регионов и городов», — сказал Владимир Путин.

Он выразил уверенность в способности Союзного государства преодолеть все трудности и преграды, расширять связи и заботиться о коренных интересах братских народов стран.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 2 апреля Владимир Путин направил белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравления по случаю Дня единения народов России и Белоруссии. В телеграмме он подчеркнул, что отношения между странами «опираются на традиции дружбы и добрососедства».

День единения народов Белоруссии и России отмечается на государственном уровне 2 апреля, в день подписания договора о создании сообщества стран в 1996 году.