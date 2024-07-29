Москва, 29 июля, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил подписать договор между РФ и Белоруссией о формировании объединённого рынка электроэнергии Союзного государства. Текст распоряжения опубликован 29 июля на официальном портале правовой информации.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании договора», — говорится в распоряжении.

Указано также, что подписание договора на высшем уровне признано целесообразным.

Как сообщало ИА Регнум, один из принципиальных вопросов отношений Москвы и Минска, касающийся единого энергорынка, обсуждался в том числе в ходе визита Путина в Белоруссию в мае. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее подчёркивал, что вопрос единого энергетического рынка — самый крупный вопрос в отношениях Минска и Москвы, требующий урегулирования.

В апреле 2023 года Путин заявил на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Кремле, что договор по формированию единого электроэнергетического рынка готовится к подписанию. Он также сообщил о продолжении процесса по объединению газового и нефтяного рынков двух государств.