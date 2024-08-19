Баку, 19 августа, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время визита в кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц в Баку подарил священнослужителям икону «Преображение Господне», сообщил 19 августа Кремль.

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Российский лидер вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 19 августа посетили собор. Епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий (Смирнов) рассказал лидерам двух стран об истории храма и его реставрации.

Храм, заложенный в начале XX века, открылся после ремонта в 2003 году. В соборе находится ковчег с частицей мощей апостола Варфоломея — покровителя Баку и почитаемая Тихвинская икона Божией Матери.

Православные церкви, использующие юлианский календарь, в том числе Русская православная церковь, празднуют Преображение Господне 19 августа.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа Путин прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом. На следующий день глава государства возложил венок к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева на Аллее почётного захоронения в Баку.

Переговоры начались со встречи в узком составе и продолжились в расширенном формате. В присутствии лидеров двух стран состоялся обмен подписанными межправительственными и другими документами. Путин и Алиев выступили с совместным заявлением. В том числе главы государств выразили приверженность принципам Устава ООН и выступили за повышение эффективности организации.