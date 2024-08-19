Баку, 19 августа, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Россия и Азербайджан договорились продолжать укреплять межгосударственные связи на основе принципов взаимоуважения, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга. Об этом 19 августа говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президента России Владимира Путина и его коллеги из Азербайджана Ильхама Алиева.

РИА Новости/ Вячеслав Прокофьев Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев

«Стороны договорились продолжить укреплять межгосударственные связи на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин по итогам переговоров в Баку также рассказал журналистам, что обсудил с Алиевым широкий спектр двусторонних отношений России и Азербайджана, уточнив, что в принятом лидерами двух государств заявлении содержатся новые масштабные задачи по их дальнейшему динамичному развитию.

Глава государства отметил, что в ходе переговоров стороны особое внимание уделили наращиванию взаимной торговли между Россией и Азербайджаном. Путин также поблагодарил Алиева за семейную атмосферу на переговорах.

«Хочу вас поблагодарить за эту тёплую атмосферу, семейную практически атмосферу, которая была создана для начала нашей встречи, работы совместной. Сегодня в такой же обстановке мы уже деловые контакты продолжили, в полном смысле этого слова», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 августа Путин рассказал, что Россия и Азербайджан собираются открыть в Баку российско-азербайджанский университет. Глава государства подчеркнул, что Санкт-Петербургский государственный университет готов принять участие в этом проекте.

Российский лидер также пригласил своего коллегу из Азербайджана посетить РФ с визитом в удобное для него время. В пресс-службе Кремля уточнили, что сроки визита Алиева в Москву будут согласованы по дипломатическим каналам.

В свою очередь, азербайджанский лидер отметил, что Москва и Баку действуют как союзники и друзья. Алиев напомнил, что в 2023 году российско-азербайджанский товарооборот перешагнул порог в 4 млрд долларов.