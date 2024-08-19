Москва, 19 августа, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Москва и Баку выражают приверженность принципам Устава ООН и выступают за повышение её эффективности, говорится в совместном заявлении президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, опубликованном 19 августа пресс-службой Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум

«Президенты … выразили приверженность своих государств целям и принципам Устава ООН, а также задаче повышения её авторитета, роли и эффективности как универсальной организации, призванной играть центральную координирующую роль в международных отношениях», — говорится в документе.

Лидеры государств также призвали не допускать подрыва общепризнанных принципов и норм международного права. Кроме того, они заявили о важности продолжения развития сотрудничества между странами в вопросах, представляющих их общий интерес, в международных организациях и на многосторонних площадках.

Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл в Азербайджан 18 августа с двухдневным визитом. Он и Алиев провели переговоры в государственной резиденции «Загульба». Встречи прошли в узком и расширенном составах.

Алиев после переговоров заявил, что Россия и Азербайджан действуют как союзники, близкие партнёры и друзья. У сотрудничества стран есть большой потенциал, подчеркнул он. Президент сообщил, что на встрече с Путиным обсуждал в том числе реализацию проекта «Север — Юг».

Путин ещё в июне заявил, что Россия выступает за реформу Совбеза ООН. Это нужно проводить на основе общего консенсуса, так как решения, принятые кулуарно, не приведут ни к чему хорошему, подчеркнул глава государства.