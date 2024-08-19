Баку, 19 августа, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 августа посетили кафедральный собор Святых Жён Мироносиц в Баку.

Администрация президента России. Кадр из видео Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения кафедрального собора Святых Жён Мироносиц в Баку

В православном храме, кафедральном соборе Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви находятся ковчег с частицей мощей апостола Варфоломея, являющегося покровителем Баку, и чудотворная икона Тихвинской Богородицы.

Путин подарил священнослужителям икону «Преображение Господне».

Главы государств после переговоров в резиденции «Загульба» отправились в «Белый город», который находится в восточной части столицы Азербайджана. Алиев лично прокатил российского лидера по Баку на «Мерседесе». Также во дворце «Гюлистан» запланирован государственный приём в честь Путина.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом 18 августа. Утром 19 августа Путин возложил венок к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева на Аллее почётного захоронения в Баку.

Позднее, на переговорах в узком составе, Путин с Алиевым затронули тему ситуации на Южном Кавказе. Главы государств также провели переговоры в расширенном составе. Путин пригласил азербайджанского лидера посетить РФ с визитом в удобное для него время.

В совместном заявлении по итогам переговоров главы государств отметили, что Россия и Азербайджан договорились продолжать укреплять межгосударственные связи на основе принципов взаимоуважения, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга.