Баку, 19 августа, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров пригласил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева посетить РФ с визитом в удобное для него время. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Кремля.

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

«Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева за теплый приём и гостеприимство», — указано в сообщении.

В Кремле отметили, что сроки визита главы Азербайджана согласуют по дипломатическим каналам.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 августа Путин прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом и провёл неформальную встречу с Алиевым и его супругой Мехрибан.

Утром 19 августа президент России возложил венок к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева на Аллее почётного захоронения в Баку.

Далее главы двух государств провели переговоры в узком и расширенном составах. После они подписали ряд документов, в числе которых совместное заявление и межправительственные соглашения о сотрудничестве в ряде сфер. Алиев подчеркнул, что Москва и Баку действуют как союзники и друзья, успешно реализуя положения декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана в феврале 2022 года.