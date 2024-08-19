Москва, 19 августа, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Москва ввела персональные санкции в отношении представителей британских аналитических центров и консалтинговых агентств, проводящих враждебную линию в отношении России, сообщило 19 августа Министерство иностранных дел.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Вновь отмечаем продолжение правительством Великобритании агрессивного антироссийского курса <…>, активно применяет механизм нелегитимных санкционных ограничений и ведёт основанную на лжи и лицемерии информационно-пропагандистскую кампанию», — говорится в заявлении ведомства.

МИД подчеркнул, что через общедоступные СМИ и в сети Интернет британские аналитические центры и консалтинговые организации распространяют дезинформацию, пытаясь создать условия для дестабилизации внутриполитической обстановки в стране. Кроме того, подобные «мозговые тресты» осуществляют деструктивную активность в дружественных России государствах.

В ответный список вошли 32 представителя из девяти организаций: Forward Strategy Limited, Institute for Statecraft, Media Diversity Institute, Chatham House, Open Knowledge Foundation, Toro Risk Solutions, Privacy International, Peace Child International и Aga Khan Foundation. МИД пообещал, что работа над расширением российского «стоп-листа» в ответ на враждебную линию Лондона будет продолжена.

Как сообщало ИА Регнум, власти Великобритании внесли 11 нефтяных танкеров в список антироссийских санкций. В ответ на это Россия 23 июля ввела санкции против 15 британцев. В санкционный список включили представителей компаний, вовлечённых в подготовку бойцов ВСУ, руководителей предприятий ВПК, поставляющих продукцию и услуги киевскому режиму, экспертов и публицистов, выступающих с антироссийских позиций по теме спецоперации в СМИ.

Президент России Владимир Путин отмечал, что санкциями и торговыми войнами Запад дискредитировал и ослабил ключевые рыночные институты. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в июле напомнил, что санкции имеют обоюдоострый характер и наносят ущерб в том числе тем, кто их вводит.