Лондон, 18 июля, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Правительство Великобритании внесло 11 нефтяных танкеров в антироссийский санкционный список, следует из информации, опубликованной на сайте министерства финансов страны.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Данные суда якобы используются Россией для обхода введённых западными странами ограничений на торговлю российской нефтью и нефтепродуктами, сказано в сообщении.

Указанным танкерам запрещается доступ в британские порты, их регистрация в судовом реестре страны может быть прекращена, а капитаны и лоцманы судов могут получить предписание об их задержании, отмечается также в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня постоянные представители стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России. Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот заявил, что новые санкционные меры должны закрыть все порты Евросоюза для танкеров c российской нефтью.

Ранее, 17 июня, министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен заявил, что датские власти рассматривают возможность ограничения прохода через Балтийское море старых танкеров, которые перевозят российскую нефть. Комментируя эти высказывания, посол России в Дании Владимир Барбин отметил, что судоходству на Балтике угрожают западные санкции, а не российские танкеры.

Великобритания и некоторые страны ЕС планируют усилить надзор за танкерами с нефтью из России, сообщало в июле агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. В проект разрабатываемого документа вошли предложения по обмену данными о российских нефтяных танкерах с целью «координации ответных мер на риски, представляемые судами и посредниками».