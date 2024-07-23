Москва, 23 июля, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Россия ввела ответные санкции против 15 граждан Великобритании, сообщило 23 июля Министерство иностранных дел.

Petrov Sergey/Global Look Press

«В рамках реагирования на агрессивные действия Лондона принято решение о дальнейшем расширении российского «стоп-листа» за счет включения в него представителей британских частных компаний», — говорится в заявлении ведомства.

Российская сторона включила в санкционный список представителей компаний в области безопасности, вовлечённых в подготовку украинских военных, руководителей предприятий ВПК, поставляющих продукцию и услуги киевскому режиму, экспертов и публицистов, выступающих с антироссийских позиций по оборонной проблематике и теме специальной военной операции в СМИ.

Попавшим под санкции британским гражданам запретили въезд в Россию. В частности, в список попал исполнительный директор компании Pearson Engineering Limited Иен Кеннет Белл и ещё несколько других представителей этой компании.

Россия также ввела санкции против обозревателя газеты The Daily Telegraph Томаса Шарпа и сотрудника исследовательского центра «Международный институт стратегических исследований» Найджела Гулд-Дэвиса.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля власти Великобритании внесли 11 нефтяных танкеров в список антироссийских санкций. Эти суда якобы используются российской стороной для обхода введённых Западом ограничений на торговлю нефтью и нефтепродуктами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в июле заявил, что санкции имеют обоюдоострый характер и наносят ущерб в том числе тем, кто их вводит. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что санкциями и торговыми войнами Запад дискредитировал и ослабил ключевые рыночные институты.