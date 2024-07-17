Москва, 17 июля, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Санкции имеют обоюдно острый характер и наносят ущерб в том числе тем, кто их вводит, заявил 17 июля на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИА Регнум

«Считаем, что санкции имеют обоюдно острый характер и наносят ущерб не только тем, в отношении кого они вводятся, но и ущерб тем, кто их вводит», — сказал он, комментируя предложение экс-президента США Дональда Трампа смягчить санкции в отношении России.

Российская сторона, подчеркнул он, считает эти санкции нелегитимными с точки зрения международного права, они подрывают основы и устои международной торговли и международных экономических отношений.

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