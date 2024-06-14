Москва, 14 июня, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Запад подорвал военно-политическую стабильность в мире и дискредитировал ключевые рыночные институты. Об этом 14 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

Известия/Алексей Агарышев

«Запад своими действиями не только подрывал военно-политическую стабильность в мире», — отметил глава государства.

Он добавил, что санкциями и торговыми войнами Запад дискредитировал и ослабил ключевые рыночные институты, используя МВФ и Всемирный банк, передёргивая климатическую повестку и сдерживая развитие Глобального Юга.

Как передавало ИА Регнум, 27 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву бить западным оружием по всей территории России. По его словам, такое решение якобы необходимо после наступления Вооружённых сил России в Харьковской области. При этом генсек альянса указал на то, что НАТО старается избегать прямого столкновения с Россией из-за украинского конфликта.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 13 июня заявила, что НАТО давно ведёт подготовку к потенциальному военному конфликту с Россией. Она отметила, что Россия не имеет никаких агрессивных планов по отношению к альянсу, но понимает, что они есть у НАТО.

Путин 28 мая рекомендовал политикам стран НАТО осознать, что их призывы разрешить ВСУ наносить удары переданным Западом оружием по территории России могут спровоцировать серьёзные последствия.

6 мая Путин заявил, что санкции, введённые недружественными странами против России, привели совсем не к тому результату, которого ждали на Западе. Получился обратный эффект — российская экономика растёт. Противники хотели разрушения России и закрытия производств, но у них ничего не получилось, подчеркнул глава государства.