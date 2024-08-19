Баку, 19 августа, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Москва и Баку действуют как союзники и друзья. Об этом 19 августа заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Положения декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана в феврале 2022 года, успешно реализуются. Наши страны действуют как союзники, как друзья, как близкие партнёры и соседи», — сказал он.

Алиев добавил, что стороны детально проанализировали вопросы, связанные с торгово-экономическими отношениями. Он напомнил, что в 2023 году товарооборот двух стран перешагнул порог в 4 млрд долларов. По его словам, это говорит о большом потенциале сотрудничества.

Также президент Азербайджана рассказал, что подробно обсудил с Путиным реализацию проекта «Север — Юг». Он отметил, что Москва и Баку намерены довести объём грузоперевозок по этому железнодорожному коридору до 15–30 млн т в год.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 августа Путин прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом и провёл неформальную встречу с Алиевым и его супругой Мехрибан.

Утром 19 августа российский лидер возложил венок к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева на Аллее почётного захоронения в Баку. Затем главы государств провели беседы в узком и расширенном составах.

В частности, Путин с Алиевым затронули тему ситуации на Южном Кавказе. Президент России выразил готовность участвовать в урегулировании между Баку и Ереваном в той части, которая востребована обеими сторонами. Он также отметил важность расширения взаимодействия по вопросам развития русского языка.