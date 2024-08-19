Баку, 19 августа, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев завершили переговоры в государственной резиденции «Загульба».

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Главы государств провели беседы в узком и расширенном составах. Они вместе вышли из зала переговоров и продолжали общаться на ногах.

«Принятые сегодня документы, включая в первую очередь совместную декларацию президентов [Азербайджана и РФ], еще раз подтверждают дружественный и союзнический характер наших отношений», — отметил Алиев.

Помимо совместного заявления, лидеры двух стран подписали межправительственные соглашения — о сотрудничестве в области пищевой безопасности, о сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений, о сотрудничестве в области здравоохранения, медобразования и науки и ряд других документов.

Как передавало ИА Регнум, российский лидер прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом 18 августа. В его рамках планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные международные и региональные вопросы.

Утром 19 августа российский лидер возложил венок к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева на Аллее почётного захоронения в Баку.

Позднее, на переговорах в узком составе, Путин с Алиевым затронули тему ситуации на Южном Кавказе. Президент России выразил готовность участвовать в урегулировании между Баку и Ереваном в той части, которая востребована обеими сторонами. Он также отметил важность расширения взаимодействия по вопросам развития русского языка.