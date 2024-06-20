Ханой, 20 июня, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Россия выступает за реформу Совбеза ООН, но только на основе консенсуса, поскольку кулуарное решение ничего не даст мировому сообществу, заявил 20 июня президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственных визитов в КНДР и Вьетнам.

Yuki Iwamura/AP/TASS

Он напомнил, что Совет Безопасности, как ключевой орган ООН, возник после Второй мировой войны и по её результатам. По словам президента России, ситуация в мире меняется, и это требует реформирования указанного международного института.

«Но здесь нужно, чтобы эта реформа опиралась на широкий консенсус. Потому что, если это будет какое-то кулуарное решение группы стран, одной страны, то это ничего хорошего не даст международному сообществу, потому что оно просто утратит этот инструмент урегулирования споров», — сказал российский лидер.

Путин при этом отметил, что, как бы тяжело ни было, но так или иначе Совет Безопасности ООН работает.

Как передавало ИА Регнум, в мае министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представители стран Запада «заполонили» секретариаты международных организаций, включая ООН, для продвижения повестки, выгодной только им. Он отметил, что ситуацию нужно исправлять. Лавров добавил, что провести реформы будет сложно, так как некоторые чиновники «приросли» к своим рабочим местам, и у них сложилась «корпоративная солидарность».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Россия неизменно выступала и выступает в поддержку процесса реформы Совбеза ООН. Она напомнила, что на эту тему с 2009 года ведётся скрупулёзный переговорный процесс, нацеленный на выработку компромиссного решения, которое будет пользоваться максимально широкой поддержкой, в идеале — консенсусом. Российская сторона совместно с единомышленниками активно над этим работает, добавила Захарова.