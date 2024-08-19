Москва, 19 августа, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Экипаж вертолёта Ми-28НМ уничтожил скопление живой силы и техники Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области. Об этом 19 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Удар наносился управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по разведанным целям противника», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По докладам разведки, личный состав и бронированная техника украинской армии уничтожены.

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Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины (ВСУ) с момента начала боевых действий на курском направлении потеряли до 3800 человек. Также российские военные ликвидировали 54 танка, 26 боевых машин пехоты, 48 бронетранспортеров, 281 боевую бронированную машину, 123 автомобиля, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов.

Только за прошедшие сутки потери украинских войск на курском направлении превысили 330 человек и 27 единиц бронетехники, среди которых четыре танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортёра. Подразделения ВС России успешно отразили попытки атак ВСУ в направлении Ольговки, Русского и Черкасского Поречного. В результате украинская армия потеряла танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и более 25 человек. Четырёх военнослужащих взяли в плен.