Москва, 19 августа, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) с момента начала боевых действий на курском направлении потеряли до 3800 человек. Об этом сообщило 19 августа Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Также российские военные ликвидировали 54 танка, 26 боевых машин пехоты, 48 бронетранспортеров, 281 боевую бронированную машину, 123 автомобиля, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов.

«За время боевых действий на курском направлении противник потерял семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и однуMLRS, пять станций радиоэлектронной борьбы, а также четыре единицы инженерной техники, и т. ч. две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» продолжают выявлять и уничтожать в лесах южнее населённых пунктов Скрылевка и Шептуховка диверсионные украинские группы, пытавшиеся проникнуть вглубь территории страны.

Как передавало ИА Регнум, за прошедшие сутки потери украинских войск на курском направлении составили более 330 человек и 27 единиц бронетехники, среди которых четыре танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортёра. Подразделения ВС России успешно отразили попытки атак ВСУ в направлении населённых пунктов Ольговка, Русское и Черкасское Порченое.

Ранее оператор расчёта FPV-дронов с позывным Панда заявил об остановке продвижения боевиков киевского режима к юго-востоку Суджи. По его словам, командование ВС России перебросило расчёты FPV-дронов для уничтожения техники противника в приграничных районах Курской области. Российские беспилотники бьют по целям ВСУ, перекрывая им пути подвоза и передвижения техники, заключил Панда.