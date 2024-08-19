Москва, 19 августа, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Потери украинских войск на курском направлении за сутки составили более 330 человек и 27 единиц бронетехники. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

ИА Регнум

«За сутки потери ВСУ составили более 330 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортёра, 19 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и три миномёта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные нанесли поражение скоплениям живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах населённых пунктов Борки, Богдановка, Вишневка, Викторовка, Косица, Любимовка, Меловой, Снагость, а также западнее Мартыновки и юго-восточнее Коренево.

В Минобороны добавили, что всего на курском направлении ВСУ потеряли до 3800 военных, 54 танка, 26 боевых машин пехоты, 48 бронетранспортёров, 281 бронемашину, 123 автомобиля, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три HIMARS и одну MLRS, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре единицы инженерной техники.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Минобороны 18 августа проинформировало, что украинская армия за сутки потеряла более 300 военных на этом направлении.

Замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил 19 августа, что бойцы ВСУ ведут передислокацию на курском направлении для попытки провести атаку на новом участке. Он отметил, что российские военные контролируют обстановку.

Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что атаку Киева на Курскую область поддерживает Запад. Её целями стали мирное население и гражданские объекты.