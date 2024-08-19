Москва, 19 августа, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России успешно отразили попытки атак украинской армии в направлении населённых пунктов Ольговка, Русское и Черкасское Порченое в Курской области. Об этом 19 августа сообщили в Министерстве обороны.

РИА Новости/Станислав Красильников

«В результате ВСУ потеряли танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и более 25 человек, четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен», — говорится в сообщении.

Уточняется, что авиация, артиллерия и обороняющиеся войска ВС России нанесли удары по скоплениям личного состава и технике нескольких бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) около Борков, Богдановки, Вишнёвки, Викторовки, Косицы, Любимовки, Меловой и Снагости, а также западнее Мартыновки и юго-восточнее Коренево.

Российская оперативно-тактическая авиация поразила места скопления личного состава и военной техники резервов украинских боевиков у Басовки, Ворожбы, Кружка, Мирополья, Новой Сечи и Садков в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 330 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортёра, 19 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и три миномёта», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 августа в Минобороны рассказали, что ВСУ с момента начала боевых действий на курском направлении потеряли в общей сложности до 3800 бойцов. В ведомстве отметили, что российские военные за это время уничтожили 54 танка, 26 боевых машин пехоты, 48 бронетранспортёров, 281 боевую бронированную машину, 123 автомобиля, 27 артиллерийских орудий и пять установок зенитных ракетных комплексов.

Ранее в этот же день врио губернатора Курской области Алексей Смирнов опубликовал фотографии уничтоженной в регионе военной техники украинских формирований. Он уточнил, что эти бронемашины ВСУ попали в засаду и были уничтожены.

Украинские войска начали атаки на Курскую область с 6 августа. Подразделения российской армии остановили ВСУ в приграничных районах региона, не позволив им зайти вглубь территории РФ.