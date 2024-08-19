Москва, 19 августа, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Российская сторона официально предъявила немецким властям претензии по расследованию подрывов «Северных потоков», заявив, что будет добиваться переговоров о выполнении Берлином его международных обязательств в области борьбы с терроризмом. Об этом «РИА Новости» сообщил директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин.

ABACA/ТАСС Поверхность моря на месте утечки газа из газопровода «Северный поток» у острова Борнхольм

Отмечается, что ФРГ ранее объявила в розыск одного из предполагаемых исполнителей диверсии с украинским гражданством.

По словам Тяпкина, в немецких СМИ методично пишут, что подозреваемые не связаны с каким-либо государством.

«Можно предположить, что немецкое следствие также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов «Северных потоков», то есть, по сути, ФРГ спустит его на тормозах», — считает российский дипломат.

Он подчеркнул, что Россия не будет мириться с подобным, дальнейшие шаги будут зависеть от реакции стран Запада.

Как сообщало ИА Регнум, депутат парламента Германии Сара Вагенкнехт предложила создать комиссию по расследованию подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», чтобы определить, какую роль сыграло в подрывах германское правительство.

15 августа американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что идея взорвать «Северные потоки» появилась во время пьяной беседы старших офицеров ВСУ и бизнесменов, отмечавших в баре достижения украинской армии.

Издание отметило, что глава киевского режима Владимир Зеленский лично одобрил план, однако в последний момент объявил об отмене операции, когда о планах Киева узнало ЦРУ, но экс-главком ВСУ Валерий Залужный ослушался приказа и, внеся свои коррективы в разработанный план, осуществил его.