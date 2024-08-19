Луганск, 19 августа, 2024, 08:45 — ИА Регнум. За прошедшую неделю Вооружённые силы России успешно отразили 20 контратак украинских боевиков на рубежах Луганской Народной Республики. Об этом 19 августа сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Александр Полегенько/ТАСС

«За истекшую неделю вооружённые формирования Украины продолжали попытки сдерживания наступательных действий ВС РФ в Харьковской области, Луганской и Донецкой Народных Республиках. С 10 по 16 августа 2024 года подразделениями группировок «Север», «Юг» и «Запад» отражено 20 контратак противника», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Марочко, украинские войска за это время потеряли порядка 10 400 бойцов и наёмников, а также 180 автомобилей, 248 бронемашин, включая 13 американских БМП Bradley и девять бронетранспортёров М113, 33 танка, 120 артиллерийских орудий, три самоходные огневые установки зенитных ракетных комплексов Patriot и одну установку ЗРК «Бук М1», восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 26 полевых складов боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа стало известно, что в ЛНР ликвидировали 19-летнюю участницу националистического формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Юлию Бояновскую. Она служила в 3-й отдельной штурмовой бригаде группировки.

Марочко 13 августа рассказал, что бойцы ВСУ используют автотранспорт скорой медицинской помощи для доставки боеприпасов и личного состава на сватовском направлении. По его словам, таким образом украинские боевики пытаются защититься от ударов беспилотников, пренебрегая при этом международным гуманитарным правом.