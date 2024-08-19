ВС России за неделю отразили 20 попыток ВСУ проникнуть в ЛНР
Марочко: российские военные за неделю отразили 20 попыток ВСУ проникнуть в ЛНР
Луганск, 19 августа, 2024, 08:45 — ИА Регнум. За прошедшую неделю Вооружённые силы России успешно отразили 20 контратак украинских боевиков на рубежах Луганской Народной Республики. Об этом 19 августа сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«За истекшую неделю вооружённые формирования Украины продолжали попытки сдерживания наступательных действий ВС РФ в Харьковской области, Луганской и Донецкой Народных Республиках. С 10 по 16 августа 2024 года подразделениями группировок «Север», «Юг» и «Запад» отражено 20 контратак противника», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам Марочко, украинские войска за это время потеряли порядка 10 400 бойцов и наёмников, а также 180 автомобилей, 248 бронемашин, включая 13 американских БМП Bradley и девять бронетранспортёров М113, 33 танка, 120 артиллерийских орудий, три самоходные огневые установки зенитных ракетных комплексов Patriot и одну установку ЗРК «Бук М1», восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 26 полевых складов боеприпасов.
Как сообщало ИА Регнум, 15 августа стало известно, что в ЛНР ликвидировали 19-летнюю участницу националистического формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Юлию Бояновскую. Она служила в 3-й отдельной штурмовой бригаде группировки.
Марочко 13 августа рассказал, что бойцы ВСУ используют автотранспорт скорой медицинской помощи для доставки боеприпасов и личного состава на сватовском направлении. По его словам, таким образом украинские боевики пытаются защититься от ударов беспилотников, пренебрегая при этом международным гуманитарным правом.