* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Луганск, 15 августа, 2024, 12:56 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) ликвидировали 19-летнюю участницу нацбатальона «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Юлию Бояновскую, сообщает Telegram-канал «Украина. ру».

Соцсети Ликвидированная 19-летняя участница нацбатальона «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По информации журналистов, девушка с позывным Тишина служила в 3-й отдельной штурмовой бригаде на базе нацбатальона. Она была ликвидирована 12 августа вблизи села Грековка в Сватовском районе ЛНР.

Украинские источники пишут, что Бояновская родилась в Львовской области. Ещё в школьные годы она находилось под влиянием нацистской идеологии и состояла в местном отделении «Правого сектора» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщает портал «Силовой блок», после достижения совершеннолетия Бояновская взяла в руки оружие. Нацистка служила старшим стрелком-оператором в штурмовом взводе, действуя на передовой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что под Авдеевкой ликвидировали украинскую снайпершу Екатерину Шинкаренко. Военнослужащая с позывным Виски служила в 53-й отдельной механизированной бригаде украинской армии. По данным канала, она погибла во время отступления украинских сил из населённых пунктов к западу от Авдеевки. Её ликвидировали 22 февраля на участке Ласточкино — Северное.

В середине марта стало известно, что российские бойцы уничтожили в зоне проведения СВО украинского военного Николая Томайчука с позывным Танцор, который мечтал станцевать с саблями на крыше Мавзолея возле Кремля. В зоне спецоперации он командовал небольшим подразделением.

Военный корреспондент Руслан Татаринов 7 марта сообщил о ликвидации в зоне СВО военного ВСУ Владимира Основенко, которого называли «суперснайпером». Он состоял в 241-й бригаде территориальной обороны.