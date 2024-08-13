Луганск, 13 августа, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) используют автотранспорт скорой медицинской помощи для доставки боеприпасов и украинских военных на сватовском направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«В районах населённых пунктов Невское, Терны и Серебрянка зафиксированы случаи использования украинскими боевиками автомобилей скорой помощи для перевозки личного состава и подвоза боеприпасов», — написал он в Telegram-канале.

Он пояснил, что таким образом украинские войска пытаются защититься от ударов беспилотников, пренебрегая при этом международным гуманитарным правом. Марочко добавил, что для маскировки на транспорте ВСУ используют специальные светозвуковые сигналы.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) перевозят военных и технику в составе грузового поезда с зерном. Он отметил, что такой способ был замечен в городе Фастове Киевской области. По его словам, поезд прибыл из западной части Украины, а его личный состав «неорганизованно бродил» по магазинам в окрестности и по территории вокзала.