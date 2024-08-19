Ивановская область, 8 февраля, 2005, 22:04 — ИА Регнум. В прошлом году студенческие трудовые отряды области заработали 1 млн 258 тысяч рублей, при этом средний уровень зарплаты за месяц составил от 2000 до 6000 рублей. Эти цифры были обнародованы на заседании областного комитета по делам молодежи во вторник, 8 февраля.

Совместно с комитетами по делам молодежи г. Иванова, Кинешмы, Родниковского и Приволжского районов было организовано 5 трудовых отрядов. Их участники трудились в детских оздоровительных лагерях области, на стройках в Санкт-Петербурге, убирали урожай в Астраханской и Московской областях.

Всего в трудовых отрядах было задействовано более 700 студентов высших и средних специальных учебных заведений области.