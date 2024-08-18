Севастополь, 18 августа, 2024, 23:23 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о том, что украинские боевики запускают ложные цели. Таким образом ВСУ прощупывают возможности российской обороны.

Kremlin.ru

Губернатор пояснил, что поздним вечером 18 августа прозвучал сигнал ракетной тревоги, но через несколько минут он был отменён.

«Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ запускают ложные цели. Сегодня враг в очередной раз прощупывает систему обороны полуострова», — написал в Telegram-канале Развожаев.

Он призвал население в любом случае не пренебрегать мерами безопасности при включении сирен.

Как сообщало ИА Регнум, попытки Вооружённых сил Украины атаковать Крымский мост являются актами терроризма, заявил 18 августа глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, необходимо уничтожать в первую очередь главарей террористических группировок и на это должна быть нацелена вся российская силовая машина.

В ночь на 16 августа средства ПВО перехватили и уничтожили над акваторией Чёрного моря пять беспилотников ВСУ самолётного типа. Кроме того, были поражены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма.

Силы ПВО России отразили групповой удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту. Все ракеты были уничтожены.