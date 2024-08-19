Киев, 19 августа, 2024, 03:36 — ИА Регнум. На Украине ночью 19 августа взрывы прогремели в Киеве. Об этом сообщил телеканал TCH.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Взрывы в украинской столице раздались на фоне воздушной тревоги.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги продолжили работать в Полтавская и Сумская областях. В Киеве, а также Киевской, Кировоградской и Черкасской областях воздушную тревогу отменили.

Подробной информации о прогремевших в Киеве взрывах нет. Комментарии от местных властей не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о том, что украинские боевики запускают ложные цели. Таким образом ВСУ прощупывают возможности российской обороны.

Российские войска выбили из посёлка Нью-Йорк в ДНР все подразделения ВСУ, заверил 18 августа военкор Юрий Котенок.