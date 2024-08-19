Вашингтон, 19 августа, 2024, 07:15 — ИА Регнум. Американский бизнесмен-миллиардер и генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил, что не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову Cybertruck производства своей компании.

Ebrahim Noroozi/AP/TASS Илон Маск

Предприниматель ответил одному из пользователей соцсети X на пост о том, что Маск подарил «врагу США, который находится под санкциями», автомобиль Tesla.

«Вы серьёзно настолько тупой, что считаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Поразительно», — написал миллиардер.

Как сообщало ИА Регнум, Кадыров 17 августа заявил, что получил от Маска Cybertruck Tesla. Он написал, что лично испытал машину, поблагодарил бизнесмена и заверил, что отправит автомобиль в зону СВО.

При этом чеченский лидер пригласил Илона Маска в гости и назвал «великим человеком.

Российским автолюбителям пикап Tesla Cybertruck в обойдётся более чем 12 млн рублей. Такая цена будет после доставки и оформления.

Илон Маск опубликовал в принадлежащей ему соцсети X сгенерированное искусственным интеллектом (ИИ) видео, на котором он танцует вместе с бывшим главой Белого дома и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.