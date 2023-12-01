Москва, 1 декабря, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Российским автолюбителям пикап Tesla Cybertruck обойдётся более чем в 12 млн рублей. Такая цена у машины будет после доставки и оформления. Об этом «Газете.Ru» рассказали в дилерском центре Moscow Tesla Club, специализирующемся на импорте автомобилей Tesla.

IMAGO/mpi34 / www. imago-images.de / Global Look Press

Так, полноприводный вариант в комплектации Long Range на 600 л. с. с запасом хода 547 км под ключ будет стоить $140 тыс. (12,4 млн рублей), а трёхмоторный на 845 л. с. ― $171 тысячу (15,1 млн рублей). В эту сумму войдут доставка, таможенное оформление, оформление ПТС и свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства.

Оплатить автомобиль клиенту необходимо полностью при заказе, пояснил продавец в дилерском центре.

При размещении заказа сейчас автомобиль поставят не ранее III квартала 2024 года, а заднеприводный пикап будет доступен только в 2025 году.

Как сообщало ИА Регнум, основатель Tesla бизнесмен и миллиардер Илон Маск 23 ноябрязаявил о старте продаж электропикапа Cybertruck в Северной Америке. Производство этих электромобилей-пикапов Tesla начала 16 июля этого года.

Прототип Cybertruck компания представила ещё в 2019 году. На презентации в Лос-Анджелесе Маск уже рассказывал подробности технических характеристик пикапа. По его словам, корпус Cybertruck изготовлен из нержавеющей стали, кузов машины достаточно прочен, чтобы выдержать попадание малокалиберной пули. Тогда Маск обещал выпустить этот электропикап ещё в 2021 году. Но затем запуск производства откладывался на 2022-й, а после и на 2023 год.

Предзаказ на электропикапы Cybertruck американская компания Tesla открыла 1 декабря. Поставки запланированы на 2024–2025 годы. Самая бюджетная комплектация будущего электрогрузовика с задним приводом будет стоить $50 тыс., на одном заряде он сможет проехать до 400 км. Самую дорогую модель Cyberbeast оценили в $100 тыс., разгон до 100 км/ч за 2,6 секунды, максимальная скорость — до 200 км/ч.