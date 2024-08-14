Сан-Франциско, США, 14 августа, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск опубликовал в принадлежащей ему соцсети X (бывший Twitter) сгенерированное искусственным интеллектом (ИИ) видео, на котором он танцует вместе с бывшим главой Белого дома и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Кадр из видео

Сгенерированный нейросетями танец Маска и Трампа сопровождается песней Stayin' Alive британо-австрийской группы Bee Gees.

«Хейтеры скажут, что это ИИ», — написал Маск под видео.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа Маск взял у Трампа интервью. Перед началом интервью социальная сеть X, на которой велась трансляция, столкнулась с «массированной DDoS-атакой». В связи с этим общение началось с задержкой в 45 минут.

14 июля Маск официально поддержал Трампа после покушения на экс-президента на предвыборном митинге в Пенсильвании.