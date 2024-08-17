Грозный, 17 августа, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что получил от американского миллиардера Илона Маска Cybertruck «Тесла».

Кадр из видео

«Получили от уважаемого Илона Маска кибертрак «Тесла». Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют «Киберзверь», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, это очень удобная машина, поэтому она скоро будет отправлена в зону специальной военной операции, где будет востребован в соответствующих условиях.

Как передавало ИА Регнум, прототип Cybertruck компания представила ещё в 2019 году. На презентации в Лос-Анджелесе Маск уже рассказывал подробности технических характеристик пикапа. По его словам, корпус Cybertruck изготовлен из нержавеющей стали, кузов машины достаточно прочен, чтобы выдержать попадание малокалиберной пули. Тогда Маск обещал выпустить этот электропикап ещё в 2021 году. Но затем запуск производства откладывался на два года.

Российским автолюбителям пикап Tesla Cybertruck обойдётся более чем в 12 млн рублей. Такая цена у машины будет после доставки и оформления.