Вашингтон, 18 августа, 2024, 21:37 — ИА Регнум. План вторжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курскую область с целью улучшения позиций на переговорах с Россией является вершиной глупости, заявил 18 августа отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

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«Вы думаете, что Россия откажется от своих условий для переговоров и так просто согласится на ваши? Это просто верх глупости!» — сказал он.

Дэвис считает, что своей атакой на российский регион Украина только испортила свои переговорные позиции и будет вынуждена ожидать более жёсткого ответа от России.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские подразделения остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. По данным Следственного комитета, ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.

По данным Минобороны на 18 августа, ВСУ за сутки потеряли более 300 военных на курском направлении, а за всё время боевых действий в этом регионе — более 3460 военных и сотни единиц техники, включая 50 танков, 45 бронетранспортёров, пять установок зенитных ракетных комплексов и семь пусковых установок реактивных систем залпового огня.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что атакой на Курскую область Киев надеется улучшить свои переговорные позиции. Однако российская сторона не готова проводить переговоры с людьми, которые «без разбора наносят удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, стремятся создать угрозу для объектов ядерной энергетики», подчеркнул глава государства.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники написала 17 августа, что нападение украинских военных сорвало якобы готовившиеся в столице Катара Дохе «секретные» переговоры представителей России и Украины по вопросу приостановки ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведётся, с киевским режимом, который проводит подобные атаки, говорить не о чем, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.