Курск, 18 августа, 2024, 14:02 — ИА Регнум. В минувшие сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 300 человек, сообщило 18 августа Министерство обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Кроме того, за указанный период противник потерял 27 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, сказано в сообщении ведомства.

«За сутки потери ВСУ составили: более 300 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортёра, 18 боевых бронированных машин, а также четыре автомобиля, пусковая установка MLRS и две единицы инженерной техники, и т.ч. инженерная машина разграждения», — отметило Минобороны.

За всё время боевых действий на курском направлении с 6 августа ВСУ потеряли более 3460 военных и сотни единиц техники, включая 50 танков, 45 бронетранспортёров, пять установок зенитных ракетных комплексов и семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, отметило также Минобороны.

Также 18 августа ведомство сообщило о продолжении нанесения ударов по использующимся для нападения на Курскую область резервам и складам ВСУ в Сумской области. Российские военные уничтожают в лесных массивах диверсионные группы ВСУ, пытающиеся проникнуть вглубь территории, отметило ведомство. В минувшие сутки были отражены атаки четырёх бригад ВСУ и штурмовых групп противника.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона.

СК информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников. Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками, подтвердил советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Президент Владимир Путин заявил, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров.