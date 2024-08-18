Москва, 18 августа, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведётся, сообщили 18 августа в МИД РФ.

Сергей Гунеев/РИА Новости

Таким образом ведомство прокомментировало статью The Washington Post, в которой сообщалось, что нападение ВСУ на Курскую область якобы сорвало непрямые переговоры Киева и Москвы в Катаре на тему ударов по объектам критической инфраструктуры.

«Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

Там добавили, угрозу безопасности таких объектов, включая Запорожскую, а теперь и Курскую АЭС, создают исключительно действия ВСУ и пособничество им со стороны США и других западных стран.

В ведомстве также указали на символичность того, что свою вылазку ВСУ в Курскую область начали 6 августа, в годовщину американской ядерной бомбардировки Хиросимы — первого и единственного в истории человечества применения атомного оружия против гражданского населения и гражданской инфраструктуры.

В МИД России также в очередной раз напомнили, что Вооружённые силы России не наносят ударов по гражданским объектам. Более того, в настоящее время они делают всё возможное, чтобы защитить такие объекты от ударов ВСУ, применяющих западное оружие, и оградить мир от масштабной техногенной катастрофы.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ намерены атаковать Курскую и Запорожскую АЭС с использованием так называемых «грязных бомб» — зарядов с боеголовками, содержащими радиоактивные вещества. Боеголовки уже доставили в населённый пункт Жёлтые Воды Днепропетровской области Украины.

Гендиректор Рафаэль Гросси в телефонном разговоре с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым выразил готовность посетить АЭС, находящиеся в зоне украинского конфликта.

Если ВСУ начнут реализовывать преступные планы, направленные на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, Россией будут немедленно приняты жёсткие ответные меры, заявили в Минобороны.