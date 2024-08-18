Москва, 18 августа, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе встречи обсудят азербайджано-армянское урегулирование, следует из материалов к визиту главы государства в Баку.

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев

«Президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики, в частности — по тематике азербайджано-армянского урегулирования», — говорится в материале.

Отмечается, что ключевыми задачами остаются подписание мирного договора, продвижение процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, разблокирование транспортно-логистических и экономических связей в регионе.

Кроме того, лидеры двух стран обсудят перспективы двусторонних отношений и актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 18–19 августа посетит Азербайджан с государственным визитом.

В июле в Астане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества прошла встреча Путина и Алиева. Лидеры обсудили в том числе развитие проекта транспортного коридора «Север — Юг».

В ходе встречи Путин также отметил личное внимание Алиева к русскому языку в Азербайджане и заявил, что это создаёт базу для развития отношений Москвы и Баку в будущем. Также глава российского государства оценил развитие торгово-экономического сотрудничества двух стран, отметив, что рост товарооборота РФ и Азербайджана в первом полугодии 2024 года составил 13%.