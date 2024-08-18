Курск, 18 августа, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Оперативный штаб Курской области провёл заседание по подготовке к отопительному сезону, особое внимание уделяется приграничным районам, сообщил 18 августа врио губернатора Алексей Смирнов.

Александр Патрин/РИА Новости

Сотрудники жилищно-коммунального комплекса осматривают объекты, формируется аварийный запас, в который войдут в том числе генераторы и иное оборудование для ремонтных работ, сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.

«Особое внимание уделяется приграничным районам. Несмотря на выезд местных жителей, объекты ЖКХ продолжат работу. Поручил выделить специалистов для контроля за сохранностью оборудования и инфраструктуры», — отметил врио губернатора.

Смирнов также сообщил, что призвал членов оперштаба вести разъяснительную работу с гражданами, оставшимися в обстреливаемых районах, и призывать их к временному переезду в более безопасные места.

Как передавало ИА Регнум, 18 августа МЧС сообщило, что за минувшие сутки из приграничных районов Курской области были эвакуированы более 1700 человек. На данный момент в 24 регионах страны работают 174 пункта временного размещения, где находятся около 10 тыс. человек, в том числе 3 тыс. детей, отметило министерство.

Автоколонны МЧС привезли в Курскую область около 2,2 тыс. тонн гуманитарной помощи. Волонтёры распределят эти грузы по пунктам временного размещения и центрам выдачи. В минувшие сутки 13 колонн министерства доставили в регион около 300 тонн помощи.

Смирнов 14 августа объявил об обязательной эвакуации жителей Глушково и Глушковского района. В регионе ввели режим ЧС. Кроме того, в Курской, Брянской и Белгородской областях был введён режим контртеррористической операции.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Противник потерял более 3460 человек и сотни единиц техники. Также ВС РФ наносят удары по резервам и ресурсам ВСУ в Сумской области.